Chord Gitar dan Lirik Lagu Lebih Indah - Adera, Lengkap dengan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dan lirik dari lagu yang berjudul Lebih Indah.

Lagu Lebih Indah dipopulerkan oleh Adera dan dirilis pada tahun 2014.

Lagu ini tengah viral di aplikasi TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Lebih Indah - Adera:

Intro :

Dm...

.

Dm A

Saat ku tenggelam dalam sendu

Dm G

Waktupun enggan untuk berlalu

Bb Am Dm

Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku

Em A

Entah untuk siapapun itu

.

Dm A

Semakin ku lihat masa lalu

Bb Am

Semakin hatiku tak menentu

Gm Am Dm

Tetapi satu sinar terangi jiwaku

Em A

Saat ku melihat senyummu

.

Reff :

D F#m Bm Em

Dan kau hadir merubah segalanya

A F#m

Menjadi lebih indah

Bm Em

Kau bawa cintaku setinggi angkasa

A D

Membuatku merasa sempurna

F#m Bm Em

Dan membuatku utuh

A F#m

Tuk menjalani hidup

Bm Em

Berdua denganmu selama-lamanya

A

Kaulah yang terbaik untukku

.

Outro:

Dm A G

Video Klip

