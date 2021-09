Chord Karena Aku Setia - Sheila on 7: Betapa Berarti Senyumnya Untukku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Karna Aku Setia, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu Karna Aku Setia ini termuat di album kedua So7 yang bertajuk Kisah Klasik Untuk Masa Depan, dirilis pada tahun 2000 silam.

Di album ini, termuat pula sejumlah hits andalan dari Sheila on 7 seperti Sehabat Sejati, Shepia hingga Sebuah Kisah Klasik.

Berikut chord Karna Aku Setia dari Sheila on 7

[Intro] Em Em C D Em Em C D Em

Em Bm Lihat cara dia berjalan Am D oh mengagumkan, oh mengagumkan Em Bm Ikutilah jalan pikirannya Am D oh mengesankan, oh mengesankan C Ingin sekali kutunjukkan D Em Betapa berarti senyumnya untukku

[Intro] Em C D Em

Em Bm Ikutilah gerak jarinya Am D kau 'kan terkesan, kau 'kan terkesan Em Bm Dengarlah dia bernyanyi Am D Kau 'kan terharu lalu membisu C Ingin sekali kukatakan D B Betapa berarti tingkahnya bagiku

[Chorus]

Em G Am Karna aku s'lalu pasti mengagumi dengan hati Am Em Di setiap jengkal indahnya, di setiap jengkal buruknya C G Karna aku s'lalu pasti mengikuti lewat mimpi B Em Di setiap sudut terangnya, di setiap sudut gelapnya

[Interlude] Am Em F Em

C D Em G Am Karna aku s'lalu pasti mengagumi dengan hati Am Em Di setiap jengkal indahnya, di setiap jengkal buruknya C G Karna aku s'lalu pasti mengikuti lewat mimpi B Em Di setiap sudut terangnya, di setiap sudut gelapnya

[Outro] Em





