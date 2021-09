Chord Gitar dan Lirik Lagu Sesaknya Dada - Kangen Band, Kunci C: Sungguh Sakit Hati Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Sesaknya Dada yang dinyanyikan oleh Kangen Band.

Kunci gitar lagu Sesaknya Dada dapat dimainkan dari C.

Lagu ini dirilis pada bulan Agustus 2021.

Sesaknya Dada menceritakan sebuah kisah cinta segitiga.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sesaknya Dada - Kangen Band

C F

Sungguh sakit hati ini

Dm G

Saat engkau berkata pisah saja

E Am

Padahal aku tidak salah

Dm G

Padahal aku tidak salah



C F

Sungguh sangat ku kecewa

Dm G

Sebenarnya semua ada apa

E Am

Kau diam tak mau bicara

Dm G

Kau diam tak mau bicara

Reff :

C F

Sesaknya dada dan air mata

G C

Saat aku tahu engkau dengannya

Am Dm

Kau tulis kisah cinta segitiga

G C

Membuat aku terluka

C F

Sesaknya dada dan air mata

G C

Mengapa kau membuat ku kecewa

Am Dm

Kau buat cerita dengan dirinya

G C

Jujur ku sangat terluka

[Interlude]

C F

Sungguh sangat ku kecewa

Dm G

Sebenarnya semua ada apa

E Am

Kau diam tak mau bicara

Dm G

Kau diam tak mau bicara

Reff :

C F

Sesaknya dada dan air mata

G C

Saat aku tahu engkau dengannya

Am Dm

Kau tulis kisah cinta segitiga

G C

Membuat aku terluka

C F

Sesaknya dada dan air mata

G C

Mengapa kau membuat ku kecewa

Am Dm

Kau buat cerita dengan dirinya

G C

Jujur ku sangat terluka

Am Dm

Kau buat cerita dengan dirinya

G C

Jujur ku sangat terluka

Am Dm

Kau buat cerita dengan dirinya

G C

Jujur ku sangat terluka

