Lirik dan Chord Gitar Terlukis Indah - Rizky Febian feat Ziva Magnolya: Kumulai Merasakan Rasa Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Rizky Febian dan Ziva Magnolya, berjudul Terlukis Indah.

Lagu Terlukis Indah dibawakan oleh Rizky Febian bersama dengan Ziva Magnolya.

Terlukis Indah telah dirilis pada awal Juli 2021, kemarin.

Diketahui, ternyata Rizky Febian menulis sendiri lirik dari lagu Terlukis Indah.

Baca juga: Chord Gitar Aku Jatuh Cinta - Roulette: Awalnya Ku Tak Mengerti Apa yang Sedang Ku Rasakan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melepasmu - Drive: Tak Mungkin Menyalahkan Waktu

Chord gitar dan lirik lagu Terlukis Indah - Rizky Febian & Ziva Magnolya:

[Intro] E Bm A D E Bm A D [Verse 1] E Bm ...Semenjak pertama A ku jumpa dengannya D Ada rasa yang berbeda E Bm A ...Kutatap wajahmu tanpa ragu-ragu... D Kumulai tersipu... [Pre-Chorus] A G#m Oh..... inilah F#m E cinta pertama bagi diri ini... A G#m C#m ...Takkan ada yang bisa mengganti F#m G#m C#m Am B Semua rasa ini padamu... [Chorus] E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir [Interlude] C Bm [Verse 2] E Bm A ...Kini kita bersama dan mulai semuanya D A Dan yakinkan hati kita berdua [Pre-Chorus] A G#m Oh..... inilah F#m E cinta pertama bagi diri ini... A G#m C#m ...Takkan ada yang bisa mengganti F#m G#m C#m Am B Semua rasa ini padamu... [Chorus] E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir [Bridge] A G# ...Ku yakin kau tahu C#m Bahwa kau segalanya... F# Ku pun merasa F#m G#m A (Berjanjilah) F#m G#m A Berjanjilah diriku F#m G#m A ('Tuk selamanya) F#m G#m Am B Selamanya..... [Post-Chorus] E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir [Outro] E Semua kisah terlukis indah Bm A Kau dan aku akan selalu menyatu D (Dan yakinkan hati kita berdua) E Semua kisah terlukis indah Bm A Kau dan aku akan selalu menyatu D E Dan yakinkan hati kita berdua ........

Baca juga: Chord Gitar Bukannya Aku Takut - Juliette: Ku Tak Peduli, Bila Ku Benar-benar Cinta Mati

Baca juga: Chord Gitar Kehadiranmu - Vagetoz, Kunci Mudah Dimainkan dari C

(Tribunnews.com)