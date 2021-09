Kisah Beauty Vlogger Meniti Karir di Youtube akan Hadir di Beyond Creator Indonesian Youtubers 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deretan YouTubers yang merupakan beauty vlogger akan hadir di series Beyond Creator: Indonesian Youtubers.

Dalam episode terbaru tentang topik tersebut, menampilkan tiga beauty vloggers ternama di Indonesia yakni Jovi Adhiguna Hunter, Livjunkie (Lifni Sanders), dan Minyo33 (Vanya Qinthara).

Ketiganya membagikan cerita dan inspirasi bagaimana bisa bertahan sebagai content creator.

“Aku seringkali menerima message positif, dan Aku selalu fokusnya sama orang-orang yang positif dari pada negatif," ujar Jovi Adhiguna dikutip Tribunnews.com, Minggu (5/9/2021).

"Soalnya kata-kata baik itu akan menguatkan orang lain,” tambahnya.

Minyo33 juga membagi ceritanya tentang pandanganya kepada diri sendiri.

“Dikasih recognition aja buat gua itu pencapaian yang priceless,” ungkap Minyo.

“Dari situ aku kayak ‘ okay I need to learn to take credit for whatever I do and appreciate my work and myself enough’ gitu sih," jelasnya.

Cerita lengkap bagaimana ketiga sosok beauty vloggers Indonesia tersebut melampaui hambatan dan meraih pencapaian mereka masing-masing, Saksikan Beyond Creator: Indonesian Youtuber episode 6 yang tayang ekslusif di Vision+.