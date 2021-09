Chord Gitar dan Lirik Lagu Risalah Hati - Dewa 19, Kunci dari Am: Hidupku Tanpa Cintamu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Risalah Hati yang dipopulerkan oleh Dewa 19.

Kunci gitar lagu Risalah Hati dapat dimainkan dari Am.

Lagu ini termuat dalam album Dewa 19 bertajuk Bintang Lima yang dirilis pada tahun 2000.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Risalah Hati - Dewa 19:

Intro

Am Em F G 2X



Verse:

Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan



F Em Dm

Jiwaku berbisik lirih

F Em Dm G

Ku harus milikimu



Chorus:

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



Verse:

Am Em F G

Simpan mawar yang ku beri

Am Em F G

Mungkin wanginya mengilhami

F Em Dm

Sudikah dirimu untuk

F Em Dm

Temani aku dulu

F Em Dm

Sebelum kau ludahi aku

F Em Dm G

Sebelum kau robek hatiku



Chorus:

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



Instrumental

G F Eb Dm C Bb 2X

Am G F G



Chorus:

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em Fm

Meski kau tak cinta.. kau tak cinta

Ab Gm C

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Fm Gm Ab Bb

Meski kau tak cinta.. kepadaku



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



[Interlude]

F Dm



[Coda]

Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan

