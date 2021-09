Chord Lagu Selalu Ada - Blackout, Kunci Gitar dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Selalu Ada yang dipopulerkan oleh Blackout.

Lagu yang berjudul Selalu Ada dipopulerkan oleh grup musik Blackout dan diciptakan oleh Syaifudin Zuhri Aziz.

Blackout merilis lagu Selalu Ada pada 2010.

Lagu Selalu Ada menceritakan tentang curahan hati seseorang yang ditinggal pergi kekasihnya untuk selamanya.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Terlukis Indah - Rizky Febian feat Ziva Magnolya: Kumulai Merasakan Rasa Cinta

Chord Gitar Lagu Selalu Ada - Blackout

Intro: C

C

Betapa hancur hati

Am

hilang gairah hidup

Dm

serasa hampa

G

selimuti di jiwa..

C

Tak ada lagi tawa

Am

dan tak ada ceria

Dm

semua hilang

G

terkubur dalam duka..

Am Em F C

Dia.. kini telah pergi..jauh..

Am Em F

terbang.. tinggi tinggalkanku..

Fm

di sini..

Reff:

C E

Tuhan Engkau tahu aku mencintainya

F Fm

dan tak ada yang bisa mengganti dirinya

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku..

Musik: C E F Fm

C E F Fm

Am Em F C

Hu.. huu.. huu.. huu..

Am Em F Fm

hu.. huu.. huu.. yeach..

Kembali ke: Reff

C E F

Tuhan Engkau tahu, wou yehee.. ooh..

Fm

aku mencintainya, wow..

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

Outro: C E F Fm

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sesaknya Dada - Kangen Band, Kunci C: Sungguh Sakit Hati Ini

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Its Only Me - Kaleb J: Ribuan Hari Kudekat Denganmu

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)