Lirik dan Chord Gitar Lagu Rindu - Kerispatih: Tahukah Engkau Wahai Langit

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Rindu merupakan lagu milik grup band Kerispatih.

Lagu ini masuk ke dalam album pertama mereka yang diberi judul Kejujuran Hati yang dirilis pada tahun 2005.

Kerispatih merupakan band yang dibentuk pada tahun 2003. Band ini bergenre musik rock alternatif dan pop rock.

Chord Gitar Lagu Rindu - Kerispatih

Intro: C Am G C G

C Dm Em G

Bintang malam katakan padanya

Am Em Dm G

Aku ingin melukis sinarmu di hatinya

C Dm Em G

Embun pagi katakan padanya

F Em Dm G

Biar kudekap erat waktu dingin membelenggunya

Am Em F G

Tahukah engkau wahai langit

Am Em F G

Aku ingin bertemu membelai Wajahnya

Am Em F

Kan kupasang hiasan angkasa yang

Em Dm G

Terindah hanya untuk dirinya

Reff 1

C Dm Em G

Lagu rindu ini kuciptakan

Am Em F G

Hanya untuk bidadari hatiku tercinta

C Dm Em G

Walau hanya nada sederhana

F Em Dm F G C

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Int. C-G-Am G F G

Am G F

C-G-Am Em F Em

F C D E D A

Overtune :

**

Bm F#m G A

Tahukah engkau wahai langit

Bm F#m G A

Aku ingin bertemu membelai Wajahnya

Bm F#m G

Kan kupasang hiasan angkasa yang

F#m Em A

Terindah hanya untuk dirinya

Reff 2

D Em F#m A

Lagu rindu ini kuciptakan

Bm F#m G A

Hanya untuk bidadari hatiku tercinta

D Em F#m A

Walau hanya nada sederhana

G F#m Em A

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Int. Bb D Bm D

G D Em G A D

Ijinkan kuungkap segenap rasa dan kerinduan

Outro : D G D G

D

(Tribunnews.com)