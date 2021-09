Chord Gitar Tanpo Tresnamu - Denny Caknan, Kunci dari G Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Tanpo Tresnamu yang dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Lagu berjudul Tanpo Tresnamu dirilis pada 2019, lalu.

Chord Gitar Lagu Tanpo Tresnamu - Denny Caknan

INTRO:

C D G D/F# Em

Am D..



G Bm Em

Mbiyen seneng bareng karo kowe..

-D C D G

mMbiyen susah tetep karo kowe..

Am B Em D

Saiki wis bedo.. kowe ro wong liyo..

C D

Ngambyarno ngimpiku nyanding sliramu..



G Bm Em

Opo kudu pasrah kahanane..

-D C D G

Kudu nrimo karo putusane..

Am B Em D

Saktenane ati.. iki ora lilo

C

Yen nyawang sliramu

D

Nyanding wong liyo..



REFF:

C D Bm Em

Segampang kuwi caramu..

Am B Em

Ngapusi roso atimu..

-D C D Bm Em

Saiki aku dewe neng.. kene..

Am D G

Ming sepi tanpo tresnamu..



MUSIK:

C Bm Em Am B Em

-D C Bm Em Am D G D



G Bm Em

Opo kudu pasrah kahanane

-D C D G

Kudu nrimo karo putusane..

Am B Em D

Saktenane ati.. iki ora lilo

C

Yen nyawang sliramu

D

Nyanding wong liyo..



REFF:

C D Bm Em

Segampang kuwi caramu..

Am B Em

Ngapusi roso atimu..

-D C D Bm Em

Saiki aku dewe neng.. kene..

Am D G

Ming sepi tanpo tresnamu..



C D Bm Em

Kepiye maneh caraku..

Am B Em

Ngelalekno esem ngguyumu..

-D C D Bm Em

Saiki aku dewe neng.. kene..

Am D G

Ming sepi tanpo tresnamu..



C D Bm Em

Saiki aku dewe neng.. kene..

Am D C

Ming sepi tanpo tres..namu..

Cm D G

Ming sepi tanpo tresnamu..

