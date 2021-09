Chord Tunjukkan Padaku - Sheila On 7: Jadilah Pelindung Bagi Sayapku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Tunjukkan Padaku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Tunjukkan Padaku ini termuat di album ketiga Sheila On 7 yang bertajuk 07 Des, dirilis pada 2002 silam.

Lagu bertemakan cinta ini menceritakan tentang seorang yang takut kehilangan kekasihnya dan minta untuk selalu menemani.

Berikut chord Tunjukkan Padaku dari Sheila On 7

Intro : C Am G

C Am G



Am C

Tenangkan resahku saat langkahku terasa berat

F C G

Teduhkan jiwaku saat matahari bersinar terlalu pijar

Am C

Karena dirimu satu-satunya yang kuandalkan

G F C

saat diriku tak mampu berdiri di sini… sendiri



Intro : C Am G

C Am G



Am C

Ceritakan sayang hari-hari yang t'lah kau lalui

F C G

Katakanlah sayang semua hal yang kau benci dari diriku

Am Em

Cobalah.. cobalah tuk mengerti keadaan ini

Dm A

Aku rapuh saat kau tinggalkan...



Chorus :



D Bm

Tunjukkan padaku kau slalu mencintaiku

Em A

Jadilah pelindung bagi sayapku

D Bm

Aku berjanji aku berjanji s'lalu menemani langkahmu

Em A G D

Dalam setiap helai nafasmu



Bm D

Bangunkan tidurku bila kau terjaga lebih dulu

G D A

Bergegaslah sayang, kita isi indahnya makna hari ini

Bm F#m

Cobalah.. cobalah tuk mengerti keadaan ini

Em B Bm

Aku rapuh saat kau tinggalkan...



Chorus 2 :

E C#m

Tunjukkan padaku kau slalu mencintaiku

F#m B

Jadilah pelindung bagi sayapku

E C#m

Aku berjanji aku berjanji selalu menemani langkahmu

F#m B A E

Dalam setiap helai nafasmu



Int. : F5 F#5 G G#5 A5

G5 E5 A5 A#5 B5



==> Kembali ke : Chorus 2



A B E

Dalam setiap helai nafasmu





(Tribunnews.com)