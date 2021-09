Presenter Berpacu Dalam Melodi di TVRI Koes Hendratmo Meninggal Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Dunia hiburan tanah air kembali berduka, Selasa (7/9/2021).

Penyanyi senior dan beken sebagai presenter acara Berpacu Dalam melodi di TVRI, Koes Hendratmo meninggal dunia di usia 79 tahun.

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Bonita, putri dari Koes Hendratmo.

"Iya, benar (Koes Hendratmo meninggal dunia)," kata Bonita seperti dikutip Kompas.com.

Mengenai penyebab kepergian sang ayah, Bonita sendiri sampai sekarang belum bisa memastikan.

"(Soal penyebab), saya belum tahu mas," lanjutnya.

Sebagai informasi, Koes Hendratmo adalah salah satu penyanyi legendaris Tanah Air.

Koes telah melahirkan sejumlah album studio, di antaranya Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Selain karier musik, pria kelahiran Kediri, Jawa Timur 9 Februari 1943 ini juga dikenal sebagai pembawa acara.

Salah satu acara televisi yang melambungkan namanya adalah kuis Berpacu Dalam Melodi.

Koes Hendratmo meninggalkan tiga orang anak, dua di antaranya mengikuti karier Koes di industri musik, mereka adalah Anda Perdana dan Bonita.