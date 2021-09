Chord Gitar dan Lirik Lagu Tempat yang Paling Indah - Tahta: Kan Ku Jadikan Kau Ratuku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Tempat yang Paling Indah merupakan lagu andalan grup band Tahta.

Lagu ini masuk di album perdana mereka yang dirilis pada 2006.

Grup band Tahta dibentuk pada 2004.

Grup musik ini berasal dari Bandung dengan tiga personel yaitu Phewe (vokal),Mahendra (drum),Nasa (gitar).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tempat yang Paling Indah - Tahta:

INTRO: G Bm C D

G Bm

Aku…ku terlalu mencintaimu

C D

Terlebih ku menggilaimu… salahkah ku

G Bm

Hingga ku tak tahu arah hidupku

C D

Ku telah buta karenamu … tolong aku

(*)

Em Am G D

Ku lelaki yang tak bisa menangis

Em D C

Apa yang harus kulakukan

G Bm

Aku… ku begitu menginginkanmu

C D

Takkan mampu hidup tanpamu… mengertilah

G Bm

Hingga ku ingin kau genggam hatiku

C D

Dan dekatkan pada hatimu … tolong aku

Kembali ke: (*)

Reff:

G D/F# Em D

Bila kau menjadi milikku

C D Em D

Kan kurelakan semua sisa hidupku

G D/F# Em D

Kan ku jadikan kau ratuku

C G/B Am D

Di tempat yang paling indah

Em Am G D

Di hidupku

(Tribunnews.com/Mohay)