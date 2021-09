Chord Gitar Lagu Kuatkan Aku - Vagetoz, Kunci Dimulai dari G: Oh Tuhan Kuatkan Aku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Kuatkan Aku yang dipopulerkan oleh Vagetoz.

Lagu ini masuk dalam album bertajuk Kuatkan Aku milik Vagetoz, dirilis pada 2008.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube sonymusicIDVEVO.

Hingga Rabu (8/9/2021) video tersebut telah ditonton lebih dari 3,4 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kuatkan Aku - Vagetoz:

[intro] G Em Am D C Cm

G Em

oh Tuhan kuatkan aku

Am D

untuk lalui jalan hidup ini

C Cm G

yang ku inginkan selalu ada dalam ridho Mu

G Em

Berikanlah petunjukMu

Am D

Agar diriku tak tersesat

C Cm G

Untuk menuju surga yang telah Kau janjikan

[chorus]

C

Ampunkan diriku jika

D G D/F# Em

Selama ini hanyalah berbuat dosa

Am

Tak sanggup diriku bila

D G

Di akhir hidupku menanggung siksa Mu

C

Ampunkan diriku jika

D G D/F# Em

Selama ini hanyalah berbuat dosa

Am

Tak sanggup diriku bila

D C G

Di akhir hidupku menanggung siksa Mu

[interlude] Am Bm C G

Am Bm C D

Am Bm

Aku hambamu yang lemah tak sempurna

C D

menunduk sujud dihadap Mu

G Em

oh Tuhan kuatkan aku

Am D

untuk lalui jalan hidup ini

C Cm G

yang ku inginkan selalu ada dalam ridho Mu

[chorus]

C

Ampunkan diriku jika

D G D/F# Em

Selama ini hanyalah berbuat dosa

Am

Tak sanggup diriku bila

D G

Di akhir hidupku menanggung siksa Mu

