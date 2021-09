Lirik dan Chord Gitar Risalah Hati - Dewa 19: Hidupku Tanpa Cintamu Bagai Malam Tanpa Bintang

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Risalah Hati dari Dewa 19.

Lagu berjudul Risalah Hati termuat dalam album Dewa 19 bertajuk 'Bintang Lima' yang dirilis pada 2000.

Lirik dan Chord Risalah Hati - Dewa 19

Intro

Am Em F G 2X



Verse:

Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan



F Em Dm

Jiwaku berbisik lirih

F Em Dm G

Ku harus milikimu



Chorus:

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



Verse:

Am Em F G

Simpan mawar yang ku beri

Am Em F G

Mungkin wanginya mengilhami

F Em Dm

Sudikah dirimu untuk

F Em Dm

Temani aku dulu

F Em Dm

Sebelum kau ludahi aku

F Em Dm G

Sebelum kau robek hatiku



Chorus:

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



Instrumental

G F Eb Dm C Bb 2X

Am G F G



Chorus:

F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em Fm

Meski kau tak cinta.. kau tak cinta

Ab Gm C

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Fm Gm Ab Bb

Meski kau tak cinta.. kepadaku



F Em A

Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku

Dm Em F G

Meski kau tak cinta.. kepadaku

F Em

Beri sedikit waktu biar cinta datang

A Dm Em F G

Kar'na telah terbiasa



[Interlude]

F Dm



[Coda]

Am Em F G

Hidupku tanpa cintamu

Am Em F G

Bagai malam tanpa bintang

Am Em F G

Cintaku tanpa sambutmu

Am Em F G

Bagai panas tanpa hujan

