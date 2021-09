Cherly Juno Eks Cherrybelle Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Ini Namanya 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cherly Yuliana Anggraini atau akrab disapa Cherly Juno hari ini baru saja melahirkan anak keduanya, Kamis (9/9/2021).

Melalui laman Instagramnya, Eks anggota girlbandCherrybelle ini mengunggah foto suaminya yang sedang menggendong sang buah hati, ia pun turut hadir disamping orang tercintanya itu.

Anak keduanya ini diberi nama Sean Giorgio Panjaitan.

"Welcome to the world, Sean Giorgio Panjaitan, 9/9/21 jam 09:07," tulis Cherly di keterangan unggahannya.

Kabar tersebut lantas menuai beragam reaksi dari warganet.

Sebagian mereka turut mengucapkan selamat dan mendoakan agar sang anak menjadi kepribadian yang baik dan beguna untuk keluarga serta bangsa.

Diberitakan sebelumnya, istri dari Arthur Chandra ini sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya jelang proses persalinan.

Cherly juga sudah memilih tanggal cantik untuk melahirkan anak keduanya ini yaitu tepat di hari ini tanggal 9-9-2021.

Sebagai tambahan, Cherly adalah anggota Cherrybelle generasi pertama dan pada pertengahan 2015 Cherly memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan management girlband Cherrybelle.

Saat ini ia aktif sebagai penyiar radio khusus pop bernama Yuhu Sore.