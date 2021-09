Chord Gitar dan Lirik Lagu Bahagia Bersamamu - Haico Van der Veken, Kunci dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Bahagia Bersamamu oleh Haico Van der Veken.

Lagu Bahagia Bersamamu dirilis pada 23 Juni 2021.

Sementara itu, video klip lagu ini telah tayang di kanal YouTuber Haico Van der Veken.

Video klip lagu Bahagia Bersamamu sudah ditonton lebih dari 14 juta kali hingga Kamis, (9/9/2021).

Lagu Bahagia Bersamamu juga sempat viral di TikTok dengan kutipan lirik: bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu.

Chord Gitar Lagu Bahagia Bersama - Haico:

C Dm

Bahagia ku bersamamu

G C

Senang bila dekat denganmu

A Dm

Kamu mahluk yang aku tuju

G C

Yang lainnya aku tidak mau

C Dm

Genggam erat tangan ku sayang

G C

Dan jangan pernah kau lepaskan

A Dm

Karena aku butuh bimbingan

G C

Cinta ku jangan kau lewatkan

Reff:

F C

Bahagia aku bila bersamamu

C Am

Tenang hatiku dalam pelukanmu

Dm G

Tetap denganku hingga kau menua

C

Hingga memutih rambutmu

Gm C F G

Senang hatiku hidup bersamamu

C Am

Belahan jiwa jagalah diriku

Dm G

Karena denganmu damai lah hatiku

C

Menualah bersamaku

C7 Dm

Genggam erat tangan ku sayang

G C

Dan jangan pernah kau lepaskan

A Dm

Karena aku butuh bimbingan

G C

Cinta ku jangan kau lewatkan

Musik: Dm G C A

Dm G C A

Video Klip Lagu Bahagia Bersama - Haico:

(Tribunnews.com)

