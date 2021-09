Lirik dan Chord Gitar Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up

Berikut lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan video klip.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J.

Lagu It's Only Me yang dinyanyikan oleh Kaleb J dan dirilis pada 2020.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Kuatkan Aku - Vagetoz, Kunci Dimulai dari G: Oh Tuhan Kuatkan Aku

Lirik dan Chord It's Only Me - Kaleb J

[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu





Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Risalah Hati - Dewa 19: Hidupku Tanpa Cintamu Bagai Malam Tanpa Bintang

Baca juga: Chord Gitar Lagu Merindukanmu - Dash Uciha: Rasa Ini Sungguh Membuatku Jatuh Cinta Padamu

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)