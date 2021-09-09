Chord Gitar
Lirik dan Chord Gitar Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Berikut lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan video klip.
Tangkapan Layar YouTube PASSION VIBE
Berikut lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan video klip.
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J.
Lagu It's Only Me yang dinyanyikan oleh Kaleb J dan dirilis pada 2020.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Kuatkan Aku - Vagetoz, Kunci Dimulai dari G: Oh Tuhan Kuatkan Aku
Lirik dan Chord It's Only Me - Kaleb J
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Risalah Hati - Dewa 19: Hidupku Tanpa Cintamu Bagai Malam Tanpa Bintang
Baca juga: Chord Gitar Lagu Merindukanmu - Dash Uciha: Rasa Ini Sungguh Membuatku Jatuh Cinta Padamu
(Tribunnews.com/Indah Aprilin)
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Its Only Me
Lirik dan Chord Gitar Its Only Me
Chord Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me
Its Only Me - Kaleb J
Lirik Lagu Its Only Me Kaleb J
Berita Terkait