Chord Gitar dan Lirik Tiada Guna Lagi - Repvblik: Ku Akui Memang Ku Salah

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Tiada Guna Lagi merupakan lagu yang dibawakan oleh band Repvblik.

Lagu ini masuk ke dalam album kedua mereka "Aku dan Perasaan Ini" yang dirilis pada 2009.

Musik band Repvblik bergenre rock alternatif, pop dan rock.

Repvblik pertama kali dibentuk pada 24 Maret 2004.

Band ini beranggotakan Ruri (vokal), Hexa (rhythm gitar), Lavy (bass), Tyar (keyboard, backing vocal), Randy (drum), dan Ei (lead gitar).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tiada Guna Lagi - Repvblik:

Intro : C Am Dm F-G

C

tiada guna lagi

F

mengharapmu untuk kumiliki

G

takkan ada lagi

C

kesempatanku untuk kembali

F

gemuruh cintaku

Em Am

segenggam maafku

Dm

takkan mungkin bisa

G

menggantikan salahku

*

C

bagaimana lagi

F

bila itu yang harus terjadi

G

dengan besar hati

C

kan ku terima semua ini

**

F

kau buat diriku

Em Am

terbunuh cintamu

Dm Bb G

apalah dayaku ini memang salahku

Reff :

F G C G Am

oh oo akankah terulang kembali

F G C

masa-masa kita yang dulu ada

F G C G Am

oh oo ku akui memang ku salah

Dm G

tak berada di dekatmu

C

di saat kau rindu

Interlude : C Am Dm F G

Kembali ke *, **, Reff

Ending : C Am Dm F-G (2x)

(Tribunnews.com/Mohay)