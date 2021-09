Sinopsis Film Rings, Aksi Matilda Lutz dan Alex Roe Menguak Teror Video Misterius Hantu Samara

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Rings, yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Kamis (9/9/2021) pukul 21.30 WIB.

Rings merupakan film horor supernatural yang disutradarai oleh F.Javier Gutiérrez, dan ditulis oleh David Loucka, Jacob Aaron Estes serta Akiva Goldsman.

Film ini adalah franchise ketiga dalam seri The Ring, setelah The Ring (2002) dan The Ring Two (2005), yang didasarkan pada elemen Spiral oleh Kôji Suzuki.

Film Rings telah dirilis di Amerika Serikat pada 3 Februari 2017 lalu.

Sebelum menontonnya, berikut sinopsis film Rings yang dikutip Tribunnews.com dari IMDb.

Sinopsis Film Rings

Film dibuka di pesawat terbang.

Seorang pemuda bernama Carter terlihat sangat tertekan, dan wanita di sebelahnya, Faith, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.

Carter menjelaskan bahwa seminggu yang lalu, dia menonton video dengan gambar-gambar yang sangat mengganggu, dan kemudian dia menerima panggilan telepon yang memberitahukan bahwa dia akan mati dalam tujuh hari (lima menit dari waktu sekarang).

Carter pergi ke kamar mandi, dan teman Faith, Kelly, datang untuk mendengar cerita dari Faith.