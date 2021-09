Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Pergi - Vagetoz dari Kunci Am: Tak Perlu Kau Beri Alasan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Saat Kau Pergi yang dipopulerkan oleh Vagetoz.

Kunci gitar lagu Saat Kau Pergi dapat dimainkan dari Am.

Lagu ini termuat dalam album Vagetoz bertajuk Sesuatu Yang Beda.

Album musik pertama karya Vagetoz ini dirilis pada tahun 2007.

Baca juga: Chord Lagu Seandainya - Sheila On 7: Aku Pergi Untukmu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Pergi - Vagetoz

[Intro] Am Em

Am

saat kau pergi

Em

berlinanglah air mataku

Dm

betapa singkat ku rasakan

G C

kebahagiaan itu kini lenyaplah sudah



Am

tak pernah ku inginkan

Em

perpisahan ini terjadi

Dm

ku hanya bisa merelakan

G C E

jika memang kau pikir inilah yang terbaik



[Chorus]

Dm

tak perlu kau beri alasan

G

mengapa kau ingin pergi

C

meninggalkan diriku

F

karena ku yakin mungkin semuanya

Dm E A

itu bisa membuatmu bahagia



Dm

sepenuhnya ku menyadari

G

bahwa cinta itu

C

tak mesti harus memiliki

F Dm

namun ku akan terus selalu menyanyangimu

E Am E

setulusnya hati..



Am

tak pernah ku inginkan

Em

perpisahan ini terjadi

Dm

betapa singkat ku rasakan

G C E

kebahagiaan itu kini lenyaplah sudah



[Interlude] Dm Am Dm E



[Chorus]

Dm

tak perlu kau beri alasan

G

mengapa kau ingin pergi

C

meninggalkan diriku

F

karena ku yakin mungkin semuanya

Dm E A

itu bisa membuatmu bahagia



Dm

sepenuhnya ku menyadari

G

bahwa cinta itu

C

tak mesti harus memiliki

F Dm

namun ku akan terus selalu menyanyangimu

E

setulusnya..



[Coda]

Am

saat kau pergi

Em Am

berlinanglah air mataku

Baca juga: Chord Gitar Di Antara Kalian - DMasiv: Lupakan Aku, Kembali Padanya Aku Bukan Siapa-siapa Untukmu

(Tribunnews.com)

Simak berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu