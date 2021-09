Slank Luncurkan Liquid Vape, Namanya Terinspirasi dari Judul Lagu ''Poppies Lane Memory''

TRIBUNNEWS.COM - Slank meluncurkan produk liquid vape yang diberi nama Poppies.

Hal itu diketahui dari konser yang digelar secara online dan disiarkan di kanal youtube SlankTube, serta media sosial Vapezoo dan TIGAC.

Nama Poppies sendiri identik dengan salah satu lagu Slank, yaitu Poppies Lane Memory, diracik dari lima dimensi aroma.

“Poppies ini, bukan sekedar Liquid Vape, tapi juga bisa menjadi merchandise dari Slank juga,” jelas Ivanka Slank.

Baca juga: Narkoba Bisa Bikin Tambah Kreatif? Bimbim Slank: Cuma Mitos!

Tak hanya bisa menjadi merchandise dari Slank, bahkan nantinya Slanker bisa turut ambil bagian dalam pemasaran produk ini.

Dalam kolaborasi pembuatan produk liquid ini, Bimbim serta Kaka, bahkan juga mendesain sendiri kemasannya yang didominasi warna merah dan putih.

Baca juga: Nyanyi Anyer 10 Maret di Grand Final, Aksi Mark dan Slank Bikin Ari Lasso dan Rossa Ingat Masa Lalu

Baca juga: Cerita Bimbim dan Kaka Slank Lepas dari Jeratan Narkoba

“Logo, detail kemasan dan desain kemasan ini memang sengaja kami yang desain” cerita Kaka.

Untuk kolaborasi ini, Dirk Franklin dari Vapezoo menjelaskan bahwa pendekatannya sendiri dimulai dari bulan Februari 2021, terbilang cukup lama memang.

“Kami sadar bahwa yang ajak berkolaborasi ini adalah legenda musik Indonesia, maka penjajakannya mungkin butuh waktu. Dan sebagai legenda, mereka memang detil banget. Makanya, jujur saja tidak menyangka kalau kolaborasi ini bisa terwujud dan disambut dengan luar biasa,” jelas Dirk Franklin dari Vapezoo.

Sebagai legenda musik Indonesia, Slank memang didekati sejumlah brand untuk memproduksi liquid vape.

Tapi, pilihannya kali ini jatuh ke Vapezoo. “Karena setelah kami kepoin dan lihat-lihat, Vapezoo ini salah satu yang terbesar dan tentu saja kita cocok kerja samanya,” jelas Kaka Slank.

Sebagai salah satu Vape store terbesar di Indonesia, Vapezoo juga menggandeng TIGAC. “Kami ngga mau besar sendirian, dan juga harus merangkul semuanya kan. Biar cengli, cuan dan cincai,”tambah Dirk Franklin.

Kolaborasi ini, apalagi bersama Slank, legenda musik Indonesia, juga disambut penuh semangat oleh TIGAC.

Darwis Azhari, sebagai perwakilan dari TIGAC, menyebut aroma Poppies ini sebagai aroma yang out of the box dan belum pernah ada sebelumnya.

Liquid Vape Poppies ini dijual dalam kemasan 100ml dengan harga Rp. 185 ribu.