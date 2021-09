Chord Gitar Pelan-Pelan Saja - Kotak, Kunci Dimainkan dari C: Ku Tau Kamu Pasti Rasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Pelan-Pelan Saja yang dipopulerkan oleh grub band, Kotak.

Lagu Pelan-pelan Saja merupakan salah satu singel dalam album Kotak yang bertajuk Energi.

Album tersebut dirilis pada tahun 2010 oleh label Warner Music Group.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pelan-Pelan Saja - Kotak

Intro : C C -G

C -Em F -F

C Em F G

Ku tau kamu pasti rasa

C F G

Apa yang ku rasa

C Em F G

Ku tau cepat atau lambat

Am Dm G

Kamu kan mengerti

C Em F G

Ha ti bila dipaksakan

C F G

Pasti takkan baik

C Em F G

Pantasnya kamu mencintai

Am Dm E Am -G

Yang juga cintai di rimu

F G

Cinta kamu

Reff I

F G C

Lepaskanlah ikatanmu

Dm G C Em

Dengan aku biar kamu senang

F G C Am

Bila berat…melupakan aku

F Dm C

Pelan pelan saja

Int. C F

C Em F G

Tak ada niat menyakiti

C F G

Inilah hatiku

C Em F G

Pantasnya kamu mencintai

Am Dm E Am -G

Yang juga cintai dirimu

F G

Cinta kamu

Kembali ke Reff

Musik : Am G F E

Am G F E

Am G F - Em

Dm G C

pelan-pelan saja

F G C

Lepaskanlah ikatanmu

Dm G C

Dengan aku biar kamu senang

-Em F G C -G/B Am

Bila berat melupakan a ku

Dm Em F -C

Pelan pelan saja

Dm G C

Pelan pelan saja

F

Lepaskan aku

C

Lepaskan aku

F

Lepaskan aku

F F C

pelan-pelan saja

