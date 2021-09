Jadwal Acara TV Minggu, 12 September 2021: Ada Penguins of Madagascar hingga Ikatan Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang pada hari ini, Minggu (12/9/2021), di GTV, NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV.

Beragam acara menarik hadir untuk menemani waktu luang bersama keluarga di rumah.

Di GTV dapat Anda saksikan film animasi Penguins of Madagascar hingga Babylon A.D.

Kemudian, sinetron Ikatan Cinta tayang di RCTI pukul 19.30 WIB.

Selain itu, di Trans TV tayang film Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan.

Berikut jadwal acara TV Minggu, 12 September 2021, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber:

GTV

00:30 Maria Mercedes

01:00 Abdel Vs Temon Bukan Superstar

02:00 Super Deal Indonesia

03:30 Buletin iNews Pagi

04:30 Ragam Cerita