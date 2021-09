BTS Bawa Pulang Tiga Trofi MTV Video Musik Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masuk tujuh nominasi di MTV Video Musik Awards 2021, BTS berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus.

BTS juga merupakan artis yang paling banyak membawa pulang penghargaan malam itu, setara dengan Olivia Rodrigo.

Grup dengan tujuh orang member tersebut menerima penghargaan sebagai “Best K-Pop” lewat lagu ‘Butter’, “Group of The Year” dan “Song of The Summer” lewat lagu ‘Butter’.

Ini menjadi tahun ketiga BTS yang berhasil membawa penghargaan “Group of The Year” secara berturut-turut.

Mereka dinominasikan bersama BLACKPINK, CNCO, Foo Fighters, Jonas Brothers, Maroon 5, Silk Sonic dan Twenty One Pilots.

BTS pun memberikan sambutan dan rasa terima kasih mereka melalui video pendek.

BTS.(Koreaboo)

“Hai, kami BTS! Terima kasih VMA untuk penghargaan “Group of The Year” dan ARMY, ini semua berkat kalian. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, kami merasakan cinta kalian setiiap menit, setiap detik. Kami mencintaimu dan kami merindukanmu. Terima kasih banyak,” ucap BTS, Senin (13/9/2021).

Tidak hanya “Group of The Year”, BTS juga mendapat penghargaan sebagai “Best K-Pop” selama tiga tahun berturut-turut.

Grup yang beranggotakan tujuh member ini dinominasikan bersama BLACKPINK, MONTA X, TWICE, SEVENTEEN dan (G)I-DLE dalam kategori tersebut.

Tahun 2019, BTS memenangkan kategori yang sama lewat lagu mereka “Boy With Luv feat Halsey”, tahun 2020 lalu berhasil menang lewat lagu “ON” dan kali ini BTS berhasil membawa pulang “Best K-Pop” lewat lagu terbaru mereka “Butter”.