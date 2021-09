Pantang Berteman dengan Mantan Pacar, Nirina Zubir Sebut Itu Prinsip

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagian orang ada yang memutuskan tetap berhubungan baik dengan mantan pacar.

Namun tidak sedikit memberi jarak setelah mereka tidak berhubungan sebagai pasangan kekasih.

Hal ini pulalah yang dilakukan oleh artis Nirina Zubir menjadi bintang tamu di kanal YouTube TS Media, Minggu (12/9/2021).

Menurutnya, seseorang yang telah berstatuskan mantan, tidak bisa menjadi teman baik.

"Prinsip hidup gua kalau sudah jadi mantan, enggak ada jadi teman," ujar Nirina dikutip Tribunnews, Senin (13/9/2021).

Prinsip tersebut juga berlaku pada Ernest Fardiyan Syarif, suaminya.

"Kalau gue dan Ernest tipenya ya, namanya kan kita sudah pernah punya perasaan dengan orang itu. Macam even itu sudah lewat, if sensitive moment come we do know this. I dont want to ngasih kesempatan itu aja," pungkas Nirina.