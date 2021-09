Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Suci - Yovie & Nuno: Aku Ingin Mempersuntingmu

TRIBUNNEWS.COM - Janji Suci merupakan lagu hits yang dipopulerkan oleh Yovie & Nuno.

Lagu ini masuk dalam album musik ketiga karya Yovie & Nuno yang berjudul The Special One.

Lagu yang diciptakan oleh Yovie Widianto pertama kali dirilis pada 2007 silam.

Meski sudah lama, namun lagu ini masih sering dinyanyikan hingga kini, terutama pada acara pernikahan.

Hal ini dikarenakan Janji Suci merupakan lagu romantis yang cocok untuk melamar sang pujaan hati.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Janji Suci - Yovie & Nuno.

Intro: F G C (2x)

F G C

Dengarkanlah wanita pujaanku

F G C

Malam ini akan kusampaikan

F G C

Hasrat suci kepadamu dewiku

F G C

Dengarkanlah kesungguhan ini

(*)

F G C

Aku ingin mempersuntingmu

F G C

Tuk yang pertama dan terakhir

Reff:

F G C

Jangan kau tolak dan buatku hancur

F G C

Ku tak akan mengulang tuk meminta

F G C

Satu keyakinan hatiku ini

F G C

Akulah yang terbaik untukmu

F G C

Dengarkanlah wanita impianku

F G C

Malam ini akan kusampaikan

F G C

Janji suci satu untuk selamanya

F G C

Dengarkanlah kesungguhan ini

Kembali ke: (*), Reff

Interlude: G A D (2x)

Reff 2:

G A D

Jangan kau tolak dan buatku hancur

G A D

Ku tak akan mengulang tuk meminta

G A D

Satu keyakinan hatiku ini

G A D

Akulah yang terbaik untukmu

Kembali ke: Reff 2

G A D

Akulah yang terbaik untukmu

Outro: G A Bm A D

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melupakanmu - Jikustik: Tak Pernah Terpikir Melupakanmu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif: Denganmu Semua Air Mata

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melamarmu - Badai Romantic Project: Jadilah Ibu dari Anak-anakku

(Tribunnews.com)