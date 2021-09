Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampek Tuwek - Denny Caknan: Kowe Ra Bakal Tak Culno

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Sampek Tuwek.

Lagu Sampek Tuwek dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Video klip Sampek Tuwek diunggah oleh Denny Caknan di akun YouTube pribadinya pada 28 Agustus 2019.

Sampek Tuwek - Denny Caknan

[Intro]

G D/F# Em D C D G

G

seneng.. seneng bareng

C

susah.. susah bareng

Am

nyanding sliramu..

D

sayang sliramu..



Bm

wis tak angen-angen..

Em

kowe bakal dadi jodohku

Am

wis tak angen-angen..

D

kowe dadi pilihanku



[Intro]

D/F# G A D

G

tenang.. rasah sepaneng

C

tenang.. aku wis seneng

Am

rene.. rangkulen aku

D

tak nggo sangu turuku



Bm

mbesok miliho dino

Em

kowe tak lamar..

Am

rasah nduwe roso, aku ninggalno

D

awak'e dewe wis dadi siji





G

sampek tuwek..

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene



Bm

siji-sijine wong

Em

seng nggawe ayem'e ati

Am D

nggawe urepku.. seneng..

G D/F# Em

mesem saben bengi



[interlude]

G D/F# Em

hu..wo...ooo..



C

wis tak angen-angen..

(wis tak angen-angen)

D

kowe bakal dadi jodohku





G

seneng.. seneng bareng

C

susah.. susah bareng

Am

nyanding sliramu..

D

sayang sliramu..



Bm

wis tak angen-angen..

Em

kowe bakal dadi jodohku

Am

wis tak angen-angen..

D

kowe dadi pilihanku





G

tenang.. rasah sepaneng

C

tenang.. aku wis seneng

Am

rene.. rangkulen aku

D

tak nggo sangu turuku



Bm

mbesok miliho dino

Em

kowe tak lamar..

Am

rasah nduwe roso, aku ninggalno

D

awak'e dewe wis dadi siji



[Chorus]

G

sampek tuwek..

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene



Bm

siji-sijine wong

Em

seng nggawe ayem'e ati

Am D

nggawe urepku seneng

G D

mesem saben bengi..



G

sampek tuwek

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene



Bm

siji-sijine wong

Em

seng nggawe ayem'e ati

Am D

nggawe urepku seneng

G Em

mesem saben bengi..



[Outro]

Am D

nggawe urepku.. woo..

G

mesem saben bengi

Video Klip

