Pernah Dipandang Buruk, Ini Cara Denny Sumargo Hadapi Hujatan Netizen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karena masa lalunya yang tak menyenangkan, Denny Sumargo punya cara tersendiri menghadapi hujatan netizen.

Saat menjadi bintang tamu di TS Media, Denny Sumargo mengatakan beberapa tahun silam ia sempat diterpa beragam tuduhan miring yang membuat imejnya cukup buruk di mata publik.

Menurutnya, butuh perjuangan yang besar menjalani kehidupannya kala itu.

Apalagi saat itu, ia bertahun-tahun harus menerima hujatan hingga pandangan jelek dari orang lain.

“I bring it back for 6 years. Saya bertarung menghadapi hujatan, pandangan jelek orang, dan aku juga harus mengerti mereka,” kata Denny Sumargo mengawali, dikutip Tribunnews, Kamis (16/9/2021).

Kala itu, di tengah segala cobaan yang dihadapinya, Denny Sumargo mengaku kesal, apalagi banyak yang menghakimi dan melayangkan beragam tuduhan kepadanya.

"Siapa sih yang bisa nerima ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti apa yang lu mau? Dan siapa sih yang bisa nerima ketika satu nila, merusak semuanya, coba siapa?” tegas Denny Sumargo.

“Orang lain bisa semudah itu ngomong ke orang lain, bahwa begini begitu, dan mereka bisa menghakimi hidupmu dan orang lain bisa membenarkan itu di kolom komentar,” tambahnya.

Dari pengalaman pahitnya itu, Denny Sumargo kini memilih untuk menghadapi komentar hujatan di media sosial.

Ia memiliki caranya tersendiri yaitu dengan mengkampanyekan dirinya untuk menyeimbangkan kolom komentar guna memberikan pandangan berbeda.

“That’s why I call every individu seimbangkan kolom komentar. Itu kampanye gue sekarang. Ketika ada hujatan, seimbangkan hujatannya. Give the other perspective,” ungkap Denny Sumargo.

“Kalau kolom komentar itu seimbang, orang akan lihat dua sisi. Itu yang tidak terjadi di sosial media kita," imbuhnya lagi.

Denny menjelaskan jika keseimbangan tersebut tak lain guna memberikan kesempatan bagi seseorang dalam memperbaiki hidup mereka. Seperti apa yang dulu terjadi pada dirinya.

“Makanya kampanye gue itu. Ketika ada yang lagi diserang, oke dia salah. Tapi seimbangkan kolom komentar, supaya orang ada kesempatan untuk memperbaiki hidupnya,” pungkasnya.