Lirik Lagu Sticker - NCT 127, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesianya

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Sticker dari NCT 127 dalam artikel ini.

Boy group asal Korea Selatan, NCT 127 baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Sticker, Jumat (17/9/2021).

Sticker tergabung dalam album yang berjudul sama.

Lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih terus bersama, menempel bak sticker.

Dari pantauan Tribunnews, baru enam jam dirilis video klip Sticker sudah ditonton lebih dari 4 juta kali di YouTube.

Cuplikan video klip lagu terbaru NCT 127 yang berjudul Sticker

Berikut lirik lagu Sticker dari NCT 127, lengkap dengan terjemahannya Bahasa Indonesianya:

Sticker

Tagging tagging tagging tagging

I got what you need

Wonhaneun geol golla butyeo

I can show you need

Hip haji naran Sticker

Bang bang

Hankkeot himeul jun aedeul jom bwa bwa

NCT we will show you the vibe hi

Urideurui rogoreul chong moyangeuro

Baby geobeul naeji mara jwo

Think about ne byeori oh!

Jamsikdoeji ana jeongmal

Nan deo hwanhage neol mandeureo

Du segye yunghwaraneun geo

Jigu malloneun geugeo L.O.V.E ah

Ne mami sikineun daero malhae

Tteutdaero umjingnyeodo doendaneun mariya

Urikkirin daldalhage pak pak sugar

Nunchi ttawin boji malgo

Nega bossran mariya

Geokjeonghaji malgo geunyang pak pak mideo

Neoman geuraedo dwae

Wonhae geureom neoui geosiya

Nae yeope neo kkok buteo isseobwa

Like a Sticker Sticker Sticker

Nae jakpumui juingongeun neonikka

Like a Sticker Sticker Sticker

Gol apeun sesangeun singyeong kkeo

Neowa naui yeoksaman sseo naeryeoga

Saranghandan mal malgon akkyeo dwo

Nae mal matdamyeon throw your hands up