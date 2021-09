Chord Gitar dan Lirik Melukis Senja - Budi Doremi: Izinkan Ku Lukis Senja, Mengukir Namamu di Sana

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Melukis Senja yang dinyanyikan oleh Penyanyi kelahiran Banten, 19 September 1984, Budi Doremi.

Melukis Senja dirilis pada 2020 dan diciptakan sendiri oleh Budi Doremi.

Chord Gitar dan lirik Lagu Melukis Senja - Budi Doremi (YouTube Budi Doremi)

Chord gitar dan lirik lagu Melukis Senja - Budi Doremi

[Intro]

C

C

aku mengerti.. perjalanan hidup

F

yang kini kau lalui

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia..

C

aku disini.. walau letih

F

coba lagi jangan berhenti

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G Am C F

hingga kau bahagia..aa.. haa..ha..

Am C F G

ha..aa.. haa..ha..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu di sana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G Am

hingga kau bahagia..

G F Em Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia..

