Masih Sayang, Dhena Devanka Berharap Menjadi Tua Bersama Jonathan Frizzy

TRIBUNNEWS.COM - Dhena Devanka tak bisa membohongi perasaannya kalau ia masih cinta dengan suaminya, Jonathan Frizzy atau Ijonk.

Dari lubuk hati, Dhena Devanka menaruh harap bisa menjadi tua bersama Ijonk, pria yang menikahi dan memberinya tiga anak.

"I wish growing old sama dia, sampai kakek nenek sampai ngeliatin cucu segala macem, I wish kayak gitu," ujar Dhena seperti dikutip dari YouTube Maia AlElDul Tv.

Ia sama sekali tak membayangkan apabila kelak rumahtangganya dengan Ijonk berakhir dengan perceraian.

Sempat tujuh tahun berpacaran dan sembilan tahun menikah, Dhena dulu yakin bahwa Jonathan memang ditakdirkan untuknya.

"Aku bilang sama dia saat masih pacaran, 'aku pengin nikah sama kamu karena saya yakin kalau you're the one' gitu, tapi ya apa mau dikata," kata Dhena.

Jonathan Frizzy dan istrinya, Dhena Devanka usai mengisi acara di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016). (Tribunnews/NurulHanna)

Menurutnya, Jonathan Frizzy baik sebagai kekasih ataupun sebagai suami adalah sosok yang sangat manis.

Mereka memiliki hobi dan selera makan yang sama, mereka juga sering menghabiskan waktu berdua saja.

"Buat saya kita itu mean to be each other, kok kayak gini end up nya," kata Dhena dengan suara tergetar saat bercerita.

Karena itu juga, dengan semua yang telah dilalui selama 16 tahun bersama Jonathan Frizzy, Dhena mengaku sampai saat ini masih mencintai aktor yang akrab disapa Ijonk itu.