Sinopsis Film Man on Fire, Aksi Balas Dendam Mantan Agen CIA, Tayang Malam ini di TransTV

Simak Sinopsis Film Man on Fire yang akan tayang malam ini, Pukul 21.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Man on Fire yang akan tayang malam ini, Minggu (19/9/2021) di TransTV pukul 21.30 WIB.

Film Man on Fire tentang seorang mantan agen CIA bersumpah akan membalas dendam pada penculik gadis yang Ia sukai.

Sutradara dari film ini adalah Tony Scott.

Penulis naskah Man on Fire adalah A J Quinnell dan Brian Helgeland.

Film Man on Fire dirilis pada 23 April 2004.

Film Man on Fire berdurasi 146 menit.

Pemain film Man on Fire adalah Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Faning.

Film ini memenangkan 1 nominasi di BMI Film & TV Awards pada tahun 2005.

Selain itu, Man on Fire juga mendapatkan 7 nominasi di 5 award berbeda.

Tujuh nominasi tersebut, di antaranya, best young actrees, best action, dan best drama.

