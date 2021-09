Chord Gitar dan Lirik Lagu Hargai Aku - Armada, dari Kunci G: Coba Kau Lihat Dirimu Dahulu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Hargai Aku oleh Armada.

Lagu ini termasuk dalam album ketiga Armada berjudul Satu Hati Sejuta Cinta.

Hargai Aku bercerita tentang perjuangan seseorang yang ingin dihargai oleh pasangannya.

Simak selengkapnya chord gitar Hargai Aku oleh Armada.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hargai Aku - Armada

[Intro]

G E Am D G

G E Am D G E

seringkali kau merendahkan ku

Am D Bm Em

melihat dengan sebelah matamu

Am D G

aku bukan siapa-siapa

G E Am D G E

selalu saja kau anggap ku lemah

Am D Bm Em

merasa hebat dengan yang kau punya

Am D G G7

kau sombongkan itu semua

Reff:

C D G

coba kau lihat dirimu dahulu

Em Am D G G7

sebelum kau nilai kurangnya diriku

C D G

apa salahnya hargai diriku

Em Am D C D

sebelum kau nilai siapa diriku

G E Am D G E

seringkali kau merendahkan ku

Am D Bm Em

melihat dengan sebelah matamu

Am D G

aku bukan siapa-siapa

Reff:

C D G

coba kau lihat dirimu dahulu

Em Am D G G7

sebelum kau nilai kurangnya diriku

C D G

apa salahnya hargai diriku

Em Am D G G7

sebelum kau nilai siapa diriku

[Outro]

C D G Em Am D G G7

C C Am D Bm Em Am D G G7

Video Klip Hargai Aku - Armada



