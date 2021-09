Daftar Pemenang Emmy Awards 2021: The Crown Menang Banyak dengan 7 Penghargaan

TRIBUNNEWS.COM - Serial The Crown dari Netflix menang besar di ajang penghargaan pertelevisian Emmy Awards ke-73 yang digelar Minggu (19/9/2021) malam waktu setempat.

The Crown meraih tujuh penghargaan, termasuk untuk kategori Drama Series.

Selain itu, Ted Lasso dari Apple TV+ membawa pulang empat piala, sementara Hacks (HBO Max) dan Mare of Easttown (HBO) masing-masing mengklaim tiga kemenangan.

The Queen's Gambit dari Netflix memenangkan dua penghargaan termasuk satu kemenangan untuk seri terbatas.

Ajang penghargaan yang diadakan di pusat kota Los Angeles ini disiarkan langsung di CBS dan di Paramount+, dengan Cedric the Entertainer menjadi tuan rumah.

Dikutip dari Hollywood Reporter, berikut daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2021:

Limited Series

The Queen’s Gambit (Netflix) (MENANG)

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Underground Railroad (Amazon)

WandaVision (Disney+)

Drama Series

The Crown (Netflix) (MENANG)

The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

The Crown menang kategori outstanding drama series (Twitter Netflix)

Comedy Series

Ted Lasso (Apple TV+) (MENANG)

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

Pen15 (Hulu)

Lead Actress, Drama

Olivia Colman, The Crown (Netflix) (MENANG)

Uzo Aduba, In Treatment (HBO)

Emma Corrin, The Crown (Netflix)

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale (Hulu)

Mj Rodriguez, Pose (FX)

Jurnee Smollett, Lovecraft Country (HBO)