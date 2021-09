Chord Berhenti Berharap - Sheila On 7, Kenapa Ada Sang Hitam Bila Putih Menyenangkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Berhenti Berharap, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Berhenti Berharap ini termuat di album 30 Hari Mencari Cinta, album musik Sheila On 7 untuk film dengan judul yang sama dengan albumnya.

Lirik lagu Berhenti Berharap yang ditulis oleh Erros Candra ini, berkisah tentang kesedihan karena sebuah perpisahan.

Berikut chord Berhenti Berharap dari Sheila On 7

Intro : Am G F E 2x



Am

aku tak percaya lagi

G

dengan apa yang kau beri

F

aku terdampar di sini

E

tersudut menunggu mati



Am

aku tak percaya lagi

G

akan guna matahari

F

yang dulu mampu terangi

E

sudut gelap hati ini



Musik : Am G F E



Am

aku berhenti berharap

G

dan menunggu datang gelap

F

sampai nanti suatu saat

E

tak ada cinta kudapat



Am

kenapa ada derita

G

bila bahagia tercipta

F

kenapa ada sang hitam

E F G F G

bila putih menyenangkan



Reff:

C Bb

aku pulang

Am G

tanpa dendam

F Em Dm F

kuterima kekalahanku



C Bb

aku pulang

Am G

tanpa dendam

F Em Dm Em

kusalutkan kemenanganmu



F

kau ajarkan aku bahagia

Em

kau ajarkan aku derita

F

kau tunjukkan aku bahagia

Em

kau tunjukkan kau derita

F

kau berikan aku bahagia

Em Dm A D#

kau berikan aku derita



E A Fm D#

aha... aha... aha...a...

E A Fm D# F G

aha... aha... aha...a...



Kembali ke : Reff



F Em

rebahkan tangguhmu

F Em

lepaskan perlahan

F Em Dm

kau akan mengerti semua



Musik: Am G F E



Am

aku berhenti berharap

G

dan menunggu datang gelap

F

sampai nanti suatu saat

E

tak ada cinta kudapat

(Tribunnews.com)