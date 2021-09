Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau Auraku - Ada Band: Meski Sulit Harus Kudapatkan 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Kau Auraku yang dipopulerkan oleh Ada Band.

Kau Auraku merupakan satu di antara lagu dari album ketiga Ada Band, yakni "Heaven of Love".

Lagu ini dirilis pada 2004 silam.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kau Auraku - Ada Band:

Em C G D 2x

Em C

Malam kehadiran cinta

G D

Sambut jiwa baru

Em C

Telah lama kutunggu

G D

Hadirmu disini

Em C

Namun hanya ruang semu

G D

Yang nampak padaku

Em C G D

Meski sulit harus kudapatkan

Em C

Kerinduan yang mendalam

G D

Terbitkan hasratku

Em C G D

Sambutlah tangan ini terima janjiku

Em C

Rasakan cinta yang tulus

G D

Lewat aliran darahmu

Em C G D

Menyatu seiring dalam kasih



Reff:

Em

Kau auraku…

C G D

Oh pancarkan sepercik harapan

Em C

Datanglah merasuk men...jelma

G D

Meleburkan cinta

Em C

Kubawa kau terbang menembus

G D

Awan yang beriring

Em

Kembangkan senyuman

C G D

Bagai bunga... bawa keindahan



Em C

Tak dapat kusangkali

G D

Adanya dirimu

Em C

Yang slalu menaungi

G D

Pikiran batinku

Em C

Ingin miliki hatimu

G

Takkan pernah

D

Terlepaskan

Em

Kupersembahkan

C G D

Semua padamu... ...

