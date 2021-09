Chord Lagu Diam diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Diam-diam yang dipopulerkan oleh Arsy Widianto feat Tiara Andini.

Arsy Widianto dan Tiara Andini kembali merilis lagu duet yang berjudul Diam diam.

Lagu Diam-diam yang dinyanyikan oleh Arsy Widianto dan Tiara Andini dirilis pada 5 Februari 2021.

Baca juga: Chord Gitar Cinta di Pantai Bali - Sejedewe, Berjalan-jalan ke Pulau-pulau Dewata

Chord Gitar Lagu Diam diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini

[Intro] F Fm G D Dm G [Verse] C Dm awalnya ku tak tahu.. C Dm datangnya dari mana.. F G Em Am kau sapa dan sebut namaku D Bb -G firasatku berbeda.. C Dm sejak aku memandang.. C Dm hati rasa terguncang.. F G Em Am ku sapa dan sebut namamu D Bb -G kau tertunduk dan menghindar.. Reff : C Em F G jangan kau salah duga.. C Em Gm C aku sama.. F E Am D hanya tak ingin orang lain tau Dm G diam-diam ku telah jatuh cinta.. [Int] C Em Dm G C Em Dm G F G Em Am sering kali kita bersamaan D Bb G tak sengaja curi pandang.. Reff : C Em F G jangan kau salah duga.. C Em Gm C aku sama.. F E Am D hanya tak ingin orang lain tau Dm G ( C ) diam-diam ku telah jatuh cinta..





Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif: Akankah Kau Selalu Ada

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Wes Tatas - Happy Asmara: Cubo Dadi Aku Kuat Po Atimu

(Tribunnews.com)