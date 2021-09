Chord Gitar Cinta di Pantai Bali - Sejedewe, Berjalan-jalan ke Pulau-pulau Dewata

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan chord gitar Cinta di Pantai Bali dari Sejedewe.

Chord Gitar Cinta di Pantai Bali - Sejedewe

[Intro] Em Am D G

[Verse]

Em Am

berjalan - jalan berjalan - jalan

D G

ke pulau pulau dewata

Em Am

ku melihat seorang gadis

D G

yang wajahnya begitu manis

Em Am

kucoba tuk mendekatinya

D G

dan dia pun tersipu malu

[chorus]

Am Em

ku buat kau selalu tersenyum

Am D

agar kau senang dekat denganku

[reff]

G C

cinta di pantai bali..

D G

kenangan indah yg telah terjadi

G C

cinta di pantai bali..

D G

membuatku ingin ke sana lagi

[chorus]

Am Em

ku buat kau selalu tersenyum

Am D

agar kau senang dekat denganku

[reff]

G C

cinta di pantai bali..

D G

kenangan indah yg telah terjadi

G C

cinta di pantai bali..

D G

membuatku ingin ke sana lagi

G C

sweet love with beach bali love

D G

kenangan indah yg telah terjadi

G C

sweet love with beach bali love

D G

membuatku ingin kesana lagi

(Tribunnews.com)