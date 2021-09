Eva Celia Berurai Air Mata saat Dilamar Demas Narawangsa, Sophia Latjuba: She Said Yes!

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh artis sekaligus penyanyi Eva Celia.

Pasalnya, Eva Celia baru saja dilamar kekasihnya, Demas Narawangsa tepat di hari ulang tahunnya, Senin (21/9/2021).

Disaksikan sejumlah kerabat dan sahabat, Eva Celia tak kuasa menahan air matanya ketika dilamar sang kekasih.

Berlutut di hadapan Eva sembari memegang sebuah kotak cincin, Demas Narawangsa mengutarakan isi hatinya.

Ia juga menanyakan apakah perempuan 29 tahun itu mau menikah dengannya.

"Buat aku tanya ini di depan semua orang yang ada di dekat kamu. So will you marry me?" tanya Demas pada Eva Celia.

Eva Celia tak kuasa menahan air matanya ketika dilamar kekasihnya, Demas Narawangsa. (Kolase Instagram @sophia_latjuba88)

Eva hanya bisa menutupi mulutnya dengan satu tangan karena tak mampu membendung air matanya.

Melihat sang kekasih yang sudah bertekuk lutut dihadapannya, Eva Celia pun langsung memeluk Demas Narawangsa yang siap memakaikan cincin di jari manisnya.

"Yes, yes," jawab Eva sambil menangis.

Momen bahagia tersebut dibagikan oleh ibunda Eva Celia, Sophia Latjuba dalam Instagram pribadinya @sophia_latjuba88, Senin (21/9/2021).