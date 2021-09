Cerita Angga Yunanda dan Caitlin Halderman Tentang Perannya di Film The Watcher

Tangkap layar jumpa pers virtual film The Watcher yang akan tayang secara streaming di Disney+ Hotstar.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua aktor muda yakni Angga Yunanda dan Caitlin Halderman beradu akting dalam sebuah film drama thriller berjudul 'The Watcher'.

Dalam jumpa pers virtual, Angga menjelaskan soal Krisna perannya dalam film tersebut. Kali ini Angga mendapat peran sebagai laki-laki yang kikuk jika bertemu perempuan.

"Karakter Krisna emang seorag laki-laki yang supel banget dia gemar olahraga fustal. Karakter yang aku peranim ini pinter banget, punya rasa tahu yang tinggi dan pemberani," tutur Angga Yunanda dalam jumpa pers virtual, Rabu (22/9/2021).



"Krisna punya kelemahan kalau berhadapan dengan perempuan yang dia sukai berubah 180 derajat jadi kikuk. Itu yang aku rasain kalau di depan Tiara," bebernya sembari tertawa.

Baca juga: Akting Angga Yunanda dan Beby Tsabina di Serial Antares Bikin Penggemar Mereka Baper

Caitlin yang berperan sebagai Tiara juga menjelaskan soal perannya di film tersebut.

Kali ini ia berperan sebagai cewek cuek yang punya rasa penasaran tinggi dan gemar melakukan investigasi.

"Aku sebagai Tiara, Tiara tuh cewek tangguh, cuek di sekolah, dia misalnya Krisna suka, dia nggak peduli," ucap Caitlin.

"Dia perempuan ide-idenya out of the box, dia cocok masuk investigasi. Dia percaya diri sampai kadang bikin temen-temennya Krisna minder," tambahnya.

Film yang disutradarai oleh Anggy Umbara dan diproduksi oleh MD Picture tersebut akan tayang secara streaming di Disney+ Hotstar pada 24 September 2021 besok.

Selain Angga Yunanda dan Caitlin Halderman, film tersebut juga dibintangi oleh Jeremy Thomas, Teuku Rizky, dan Yudha Keling.