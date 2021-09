Sinopsis Film The Space Between Us, Kisah Perjalanan Gardner dari Mars untuk Mencari Ayahnya di Bumi

Poster Film The Space Between Us - Tayang di Bioskop Spesial Trans TV malam ini, Minggu (26/9/2021) pukul 19.30 WIB, ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film The Space Between Us yang akan tayang di Bioskop Spesial Trans TV malam ini, Minggu (26/9/2021) pukul 19.30 WIB.

The Space Between Us merupakan film fiksi yang disutradarai oleh Peter Chelsom.

Film ini ditulis oleh Allan Loeb dari sebuah cerita oleh Stewart Schill, Richard Barton Lewis, dan Loeb.

Film ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki yang lahir di Mars dan ingin melakukan perjalanan ke Bumi untuk mencari ayahnya.

Pembuatan film ini dimulai pada 14 September 2015, di Albuquerque, New Mexico.

Film The Space Between Us dirilis pada 3 Februari 2017 oleh STXfilms.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film The Space Between Us yang dikutip Tribunnews.com dari IMDb.

Baca juga: Sinopsis dan Bocoran Tanggal Rilis Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 2, Tonton Trailer Ini

Baca juga: Sinopsis Film Bajirao Mastani: Kisah Cinta Segitiga dan Perjuangan dalam Perbedaan

Sinopsis Film The Space Between Us

Nathaniel Shepard, CEO Genesis, meluncurkan misi pertamanya untuk menjajah Mars.

Selama perjalanan, astronot Sarah Elliot menemukan dia hamil.