Sinopsis Film The Space Between Us: Pencarian Asal Muasal Anak yang Dilahirkan di Mars

Sinopsis film The Space Between Us: kisah pencarian asal muasal seorang anak yang dilahirkan di Mars.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah sinopsis film The Space Between Us yang tayang malam ini, Minggu (26/9/2021), di Bioskop Spesial Trans TV pukul 19.30 WIB.

Film The Space Between Us menceritakan tentang manusia pertama yang lahir di Mars melakukan perjalanan ke Bumi untuk pertama kalinya.

Dia memulai petualangan dengan seorang gadis untuk menemukan asal muasalnya.

Film ini disutradarai oleh Peter Chelsom dan mendapatkan rating 6.4 di laman resmi IMDb.

Film The Space Between Us (2017). (IMDb)

Sinopsis Film The Space Between Us

Seorang astronot wanita dikirim dalam misi untuk membangun koloni di Mars.

Ia mengetahui dirinya hamil setelah meninggalkan Bumi dan melahirkan ketika tiba di Mars.

Namun, ia meninggal saat melahirkan.

Putranya yang diberi nama Gardner tumbuh di Mars.

Gardner terdidik baik dan menjadi seorang jenius.