Segera Nikahi Clairine Clay, Joshua Suherman Minta Doa Restu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joshua Suherman, aktor sekaligus musisi, meminta doa restu jelang pernikahannya dengan Clairine Clay.

Hal tersebut terlihat dari unggahan foto dengan calon istrinya itu yang mengenakan kemeja putih dan telah diedit di Instagram pribadi milik Joshua.

"Lo punya 2 sifat buruk tapi punya 3 sifat baik, you still win the game," kata Joshua Suherman dalam Instagram pribadi miliknya dikutip Tribunnews, Senin (27/9/2021).

Selanjutnya pemeran film Yowis Ben ini meminta doa restu kepada pengikutinya di Instagram untuk kelancaran pernikahan.

"Mohon doa restu," imbuhnya.

Baca juga: Joshua Suherman dan Clairine Clay Segera Menikah, Keduanya Kompak Bikin Tato Keluarga

Baca juga: Joshua Suherman Pusing Cari Tempat Pernikahannya dengan Clairine Clay

Hal serupa juga diunggah dalam Instagram pribadi calon istrinya, Clairine Clay, ia mengunggah foto yang sama dengan latar belakang sedang berada di dalam mobil.

Dalam keterangannya ia menulis siap untuk berjalan ke pelaminan.

"Otw pelaminan," tulis Clairine Clay.

Baca juga: Pamela Bowie Ikut Bahagia Dengar Kabar Joshua Suherman Sang Mantan Lamar Clairine Clay

Seperti diketahui, Joshua Suherman dan Clairine siap untuk menggelar pernikahan.

Keduanya juga telah membagikan kesibukannya dalam kanal YouTube pribadi milik Joshua saat mencari lokasi jelang pernikahannya dan persiapan lainnya.

Tak hanya itu, beberapa waktu lalu keduanya pun kompak membuat tato keluarga di lengan masing-masing.

Mereka pun memiliki alasan tersendiri mengapa kompak untuk membuat tatto.