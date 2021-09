Sering Garap Project Internasional, Videografer Abdul Gafur Bagikan Secuil Kisah Hidupnya

TRIBUNNEWS.COM - Menjadi videografer yang mampu menembus dunia internasional tentunya menjadi dambaan setiap anak muda Indonesia.

Abdul Gafur merupakan satu di antaranya. Lulus dengan tiga gelar Advanced Diplomanya yang berbeda, ia berhasil menaklukan dunia internasional dengan skill videografinya.

Berbagai project internasional berhasil ia garap, salah satunya Miss Earth Australia.

Abdul atau biasa disapa Russell Bumak memulai perjalanan serunya di Universitas Negeri Makassar, tepatnya saat ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa.

“Mungkin, begitu mendengar kata Russell, Anda akan berpikir itu nama panggilan yang keren. Tapi sebenarnya, Russell ini merupakan plesetan dari kata rusak seluruhnya,” kata pemilik akun IG @russell_bumak ini seraya tertawa.

Baca juga: Lika-liku Kehidupan Selebgram Ade Hilwan, Lahir dalam Kesulitan hingga Wujudkan Impian

Baca juga: Jadi Langganan Artis, Selebgram Fitry Kurniaty Cerita Soal Bisnis Berlian Miliknya

Begitu tamat dari UNM pada 2012, ia pun menekatkan diri untuk kuliah di luar negeri, salah satunya adalah Australia.

Ia mulai mencari berbagai cara, hingga berhasil lolos di The Sydney Business and Travel Academy and The Sydney English Language Academy pada 2013 lalu.

Perjuangan Abdul di negeri seberang itu pun berhasil dengan apik.

Ia berhasil meraih 4 gelar Advanced Diploma di jurusan yang berbeda, yakni Advanced Diploma Hospitality SBTA Sydney, Advanced Diploma of Business MEGA Sydney, Advanced Diploma of Tourism MEGA Sydney, Diploma Hospitality Evolution Sydney.

Baca juga: Cerita Tiffany Damara Sukses Raih Jutaan Followers Lewat Konten Give Away

Selama di Sydney, Abdul sendiri tidak punya cukup uang. Ia pun harus bekerja paruh waktu di sebuah hotel, menjadi petugas kebersihan, hingga pengantar makanan.