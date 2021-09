Sheila Timothy dan Zack Lee Kolaborasi Jadi Sutradara di Series ''Once Upon a Time in Chinatown''

Tangkap layar Zack Lee dan Sheila Timothy yang dipercaya sebagai sutradara di series 'Once Upon a Time in Chinatown' yang akan tayang eksklusif di Vision+.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor kenamaan Zack Lee akan menemani Sheila Timothy di kursi sutradara series 'Once Upon a Time in Chinatown'.

Serial tersebut mengisahkan tentang rangkaian perjalanan restoran-restoran legendaris yang lekat dengan budaya Tionghoa di kawasan Kota, Jakarta.

Sederet resotran itu telah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun dan pada series ini juga menggali cerita-cerita inspiratif dari para pemilik restoran selama menjalani bisnis serta kehidupan mereka.

Nantinya akan ada 7 restoran yang menjadi esensi utama cerita restoran itu adalah Siauw A Tjiap, Lomie Amen Pinangsia, Bakmie Acang, Bakmie Encim Anggur, Kwetiau Sapi 78, Nasi Ayam Hainam Apollo, dan Ketupat Cap Go Meh.

Serta ada beberapa restoran tambahan seperti Siomay Oma Leni, Bakmi Kucai, dan Kari Lam.

Sheila Timothy, sutradara menuturkan bahwa project ini adalah berkah baginya karena bisa mempertemukan dirinya dengan berbagai narasumber di bidang kuliner.

"Once Upon a Time in Chinatown adalah sebuah berkat, kami dipertemukan dengan banyak sekali narasumber yang begitu menarik," ujar Sheila Timothy dalam jumpa pers virtual, Senin (27/9/2021).

"Ide awal yang hanya ingin mengangkat budaya dan kuliner akhirnya berkembang menjadi suatu karya yang sangat hangat dan penuh inspirasi. Ditambah dengan visual, music dan sound design yang sangat cantik," bebernya.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengatakan bahwa docuseries ini mengajak para penonton memahami lebih dalam seluk beluk pemilik restoran Chinese di Jakarta.

