Dituding Plagiat Film As The Gods Will, Sutradara Squid Game Buka Suara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa adegan yang terdapat dalam serial Netflix Korea, Squid Game, dituding plagiat dari film asal Jepang, As The Gods Will.

Di tengah kepopuleran serial tersebut, beberapa orang mengatakan adanya kesamaan alur cerita dan adegan dalam Squid Game dengan film As The Gods Will yang dirilis 2014 lalu.

Alur cerita dari kedua tayangan tersebut melibatkan pertandingan hidup dan mati yang menggunakan permainan masa kecil, serta disebut ada kesamaan dalam filmografi.

Seperti bidikan close-up kepala boneka raksasa dan adegan jam hitung mundur.

Mengenai ini, akhirnya sutradara dari drama yang tengah trending pekan ini buka suara.

Sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk membenarkan adanya kemiripan. Tapi itu hanya terjadi di bagian awal dan tidak akan terjadi di bagian-bagian berikutnya.

Baca juga: Jennie BLACKPINK Terima Hadiah Boneka Seram dari Squid Game

Baca juga: Di Balik Kepopuleran Serial Squid Game, Jennie BLACKPINK Pernah Kunjungi Lokasi Syuting

"Memang benar (pertandingan pertama) mirip, tapi setelah itu, tidak ada kesamaan lagi," ujar Hwang, dikutip Tribunnews dari Asiaone, Minggu (26/9/2021).

Sutradara yang dikenal juga atas film Silenced itu menekankan As The Gods Will dibuat pada 2010. Sedangkan ide awal Squid Game, datang kepadanya setelah membaca banyak manga tentang genre survival dan membuat naskahnya sejak 2008 hingga 2009.

Drama Squid Game. (soompi.com)

Namun, karena kurangnya minat terhadap naskahnya itu, serial ini terlambat dirilis hingga akhirnya setelah satu dekade Netflix datang menawari Hwang untuk menggarap naskahnya itu menjadi sebuah serial drama.