Sinopsis Transcendence, Kisah Johnny Depp yang Haus Kekuasaan, Tayang Malam Ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Transcendence yang akan tayang malam ini, Selasa (28/9/2021) di TransTV pukul 22.00 WIB.

Film Transcendence berkisah tentang aksi seorang ilmuwan yang haus akan ilmu pengetahuan dan kekuasaan.

Sutradara film ini adalah Wally Pfistter.

Sementara itu, penulis film Transcendence adalah Jack Paglen.

Berdurasi 119 menit, film Transcendence dirilis pada 17 April 2014 di Indonesia.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Johny Deep, Rebecca Hall, Morgan Freeman.

Dalam perjalannnya, film ini memenangkan 3 nominasi di 3 award berbeda.

Nominasi tersebut, di antaranya, Location Team of The Year - Studio Feature Film, Best Motions, Worst Film.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Transcendence dikutip dari Imdb.com Selasa (28/9/2021).

Dr. Will Caster adalah seorang peneliti terkenal di bidang kecerdasan buatan.