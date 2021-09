Chord Gitar Lagu Haruskah Ku Mati - Ada Band, Kunci dari D Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Haruskah Ku Mati yang dipopulerkan oleh Ada Band.

Ada Band merilis lagu berjudul Haruskah Ku Mati pada 2006 silam.

Lagu Haruskah Ku Mati termuat dalam album Ada Band yang bertajuk 'Romantic Rhapsody'.

Chord Gitar Lagu Haruskah Ku Mati - Ada Band

D F# Bm A

Bagaimana mestinya

G F#m Em A

membuatmu jatuh hati kepadaku

D F# Bm A

T’lah kutuliskan sejuta puisi

G F#m Em F#

meyakinkanmu membalas cintaku



reff:

B D#m E D#m

Haruskah ku mati karenamu,

C#m G# C#m F#

terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu



B D#m E D#m

Haruskah kurelakan hidupku

C#m G# C#m F# D#m

hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku

G# C#m

Hentikan denyut nadi jantungku,

E D#m G#

tanpa kau tahu betapa suci hatiku

C#m F# B A

untuk memilikimu

D F# Bm A

Adakah keikhlasan

G F#m Em A

dalam palung jiwamu… mengetukmu

D F# Bm A

Ajarkanmu bahasa perasaan

G F#m Em F#

hingga hatimu tak lagi membeku



reff :

B D#m E D#m

Haruskah ku mati karenamu,

C#m G# C#m F#

terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu

B D#m E D#m

Haruskah kurelakan hidupku

C#m G# C#m F# D#m

hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku

G# C#m

Hentikan denyut nadi jantungku,

E D#m G#

tanpa kau tahu betapa suci hatiku

C#m F# B

untuk memilikimu

G F#m Bm

Tiadakah ruang di hatimu untukku,

Em F#m G A

yang mungkin bisa ‘tuk kusinggahi

G F#m Bm

Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu

C A

Ku s’lalu menantimu hingga akhir masa



Interlude: A# C Am Dm G C F Am

A# Am Dm D# C F#



Back To: Reff

