Chord Gitar Lagu Wanita yang Kau Pilih - Rossa, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Wanita yang Kau Pilih dinyanyikan oleh penyanyi Rossa

Lagu ini pertama kali dirilis pada 2004, lalu.

Sementara, video klipnya tayang di YouTube Trinity Optima Production pada 19 September 2011.

Hingga Rabu (29/9/2021), klip Wanita yang Kau Pilih sudah ditonton lebih dari 7,6 juta kali.

Lagu Wanita yang Kau Pilih sempat viral di TikTok dengan kutipan lirik: kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih untuk jadi kekasihmu.

Chord Gitar Wanita yang Kau Pilih - Rossa:

INTRO: Em F G



C Em

malam semakin panjang

F G F G

diwaktu aku merindukanmu

C Em

kau bisa menjaga aku

F G C

hingga diriku merasa teduh



C Em

aku seperti kamu

F G F G

menginginkan dan merindukanmu

C Em

karena kita tak mampu

F G C

untuk selalu pergi menjauh





REFF:



F G Em

kau jadikan aku ini

F

wanita yang kau pilih

G C

untuk jadi kekasihmu

F G Em

dan kaupun tlah aku minta

F G

setia seperti ku hingga

C

waktu nya tiba



C Em

aku percaya penuh

F G F G

kau kan buat ku bahagia

C Em

karena cinta ter cipta

F G C

datangnya dari dalam hatimu



(BACK : REFF)

Video Klip Wanita yang Kau Pilih - Rossa:

