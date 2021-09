Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Ini Membunuhku - D'Masiv: Mulai dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dan lirik lagu Cinta Ini Membunuhku yang dinyanyikan oleh D'Masiv.

Lagu Cinta Ini Membunuhku dirilis pada 2011.

Cinta Ini Membunuhku termuat dalam album bertajuk Perubahan.

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Band D'Masiv (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Chord dan Lirik Lagu Cinta Ini Membunuhku - D'Masiv

Intro : C C C Am Am F F

C C

Kau membuat kuberantakan

Am Am

Kau membuat ku tak karuan

Dm Dm

kau membuat ku tak berdaya

G G

Kau menolakku acuhkan diriku

C C

Bagaimana caranya untuk

Am Am

Meruntuhkan kerasnya hatimu

Dm Dm

Kusadari ku tak sempurna

G G

Ku tak seperti yang kau inginkan

Reff :

C G/B

Kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

Tak sadarkah kau telah menyakitiku

F Em Am

Lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

Cinta ini membunuhku

C C

Bagaimana caranya untuk

Am Am

Meruntuhkan kerasnya hatimu

Dm Dm

Kusadari ku tak sempurna

G G

Ku tak seperti yang kau inginkan

Reff :

C G/B

Kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

Tak sadarkah kau telah menyakitiku

F Em Am

Lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

Cinta ini membunuhku

Musik : F G Am Em Dm

F G G

Reff :

C G/B

Kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

Tak sadarkah kau telah menyakitiku

F Em Am

Lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

Cinta ini membunuhku

C G/B

Oh . . . uh . . . uh . . .uh

Em A Dm

Uh . . . uh . . . uh ha ha ha ha ah

F Em Am

Lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

Cinta ini . . . . . membunuhku

Coda : Bb Bb A G# C

(Tribunnews.com)

